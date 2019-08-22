В США назвали причину испытаний крылатой ракеты

19 августа Соединенные Штаты испытали крылатую ракеты наземного базирования, дальность полета которой оказалась более 500 километров.

Испытания крылатой ракеты, которая запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), были организованы для сдерживания Китая . Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер

По утверждению министра, США хотели убедиться, что у них есть средства для противодействия Китаю в случае необходимости. Он добавил, что для этого нужны в том числе и ракеты средней дальности, пишут «Известия» со ссылкой на Fox News.

Напомним, 19 августа Соединенные Штаты испытали крылатую ракеты наземного базирования, дальность полета которой оказалась более 500 километров.