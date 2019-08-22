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В США назвали причину испытаний крылатой ракеты 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: defense.gov
19 августа Соединенные Штаты испытали крылатую ракеты наземного базирования, дальность полета которой оказалась более 500 километров.
Испытания крылатой ракеты, которая запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), были организованы для сдерживания Китая. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.
По утверждению министра, США хотели убедиться, что у них есть средства для противодействия Китаю в случае необходимости. Он добавил, что для этого нужны в том числе и ракеты средней дальности, пишут «Известия» со ссылкой на Fox News.
Напомним, 19 августа Соединенные Штаты испытали крылатую ракеты наземного базирования, дальность полета которой оказалась более 500 километров.
США вышли из ДРСМД второго августа 2019 года, а менее чем через месяц были проведены испытания. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия разочарована такими действиями с американской стороны, потому что они обостряют ситуацию с мировой безопасностью.
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Комментарии
Оружие , Армия , Марк Эспер , Владимир Путин , газета "Известия" , Fox News , Китай , США
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