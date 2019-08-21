Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочное заседание ООН: США спровоцировали РФ 

Рамблер + ещё 16 9 минут назад
Совет безопасности ООН экстренно обсудит запуск запрещенной ракеты США, рассказал ТАСС исполняющий обязанности постоянного представителя России при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский.
В ночь с 18 на 19 августа американское Министерство обороны на острове Сан-Николас, Калифорния, испытало крылатую ракету наземного базирования типа «Томагавк».
Она точно поразила цель на расстоянии более 500 километров. До 2 августа испытания на такую дальность были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но США вышли из соглашения, после чего Россия объявила о прекращении его действия.
«Собранные данные и сделанные выводы будут использованы при разработке будущего потенциала средней дальности», — объявили в понедельник в Пентагоне.
В этой связи, как рассказал Дмитрий Полянский, Россия и Китай запросили проведение внеочередного заседания Совбеза ООН. Оно состоится уже в четверг — в 22:00 по московскому времени. На нем будет обсуждаться заявление Минобороны США, процитированное выше.
Комментарии518
Оружие , Видео , В мире , Политика , Дмитрий Полянский , Министерство обороны , Пентагон , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Сан-Николас , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В словах Трампа о России нашли противоречие
Чиновница назвала ​«бичевней» пострадавших от паводков1
Российский депутат расстрелял жену1
В России задумались о «первосентябрьском капитале»
«Пересмотреть подход»: как ЕС разворачивается к РФ13
Видео
07:09
Формула всего, открытая Джеффом Таппером
Наука и техника
03:16
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать
В мире
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
00:18
Лена Ленина навсегда покинула Россию
Шоу-бизнес
03:07
Поездка в США: жена солиста «Иванушек» завела роман
Шоу-бизнес Статьи
02:23
Алибасов не смог покинуть Россию
Шоу-бизнес
00:38
На съемках «Голос 60+» произошло ЧП
Шоу-бизнес
01:13
За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились
В мире Украина
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
02:12
«Провал»: Путин выступил с заявлением
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение