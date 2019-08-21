Срочное заседание ООН: США спровоцировали РФ

Она точно поразила цель на расстоянии более 500 километров. До 2 августа испытания на такую дальность были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но США вышли из соглашения, после чего Россия объявила о прекращении его действия.

«Собранные данные и сделанные выводы будут использованы при разработке будущего потенциала средней дальности», — объявили в понедельник в Пентагоне.

В этой связи, как рассказал Дмитрий Полянский, Россия и Китай запросили проведение внеочередного заседания Совбеза ООН. Оно состоится уже в четверг — в 22:00 по московскому времени. На нем будет обсуждаться заявление Минобороны США, процитированное выше.