Москва и Пекин созвали заседание Совбеза ООН из-за новой ракеты США

По словам исполняющего обязанности постпреда РФ при международной организации Дмитрия Полянского, внеочередное заседание состоится в четверг, 21 августа.

В понедельник, 19 августа, США провели испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полёта устройства наземного базирования составила около 500 километров. Позднее была опубликована и видеозапись запуска, сообщает РИА Новости.