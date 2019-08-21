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Москва и Пекин созвали заседание Совбеза ООН из-за новой ракеты США 

News.ru + ещё 11 3 часа назад
Россия и Китай созвали заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) из-за планов Соединённых Штатов разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия.
По словам исполняющего обязанности постпреда РФ при международной организации Дмитрия Полянского, внеочередное заседание состоится в четверг, 21 августа.
В понедельник, 19 августа, США провели испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полёта устройства наземного базирования составила около 500 километров. Позднее была опубликована и видеозапись запуска, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал испытание ракеты в Соединённых Штатах Америки прямым доказательством того, что США изначально вели дело к подрыву договора. Он также отметил, что эти мероприятия невозможно подготовить в короткие сроки.
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Оружие , Видео , В мире , Политика , Дмитрий Песков , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Китай , Москва , США
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