США продадут Тайваню истребители на восемь миллиардов долларов

Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16 на восемь миллиардов долларов, передает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона

Правительство США считает, что нынешнее решение «соответствует [американскому] Закону об отношениях с Тайванем», и новая сделка «будет способствовать продвижению мира и стабильности в Тайваньском проливе и регионе» в целом.

Законодательная ветвь власти США должна в течение 30 дней изучить новый военный контракт.

В июне сообщалось о том, что США намереваются продать Тайваню вооружение общей стоимостью более 2 миллиардов долларов, в том числе танки и ракетные комплексы. Укрепить свой военный потенциал республика решила в свете напряженных отношений с Китайской народной республикой. В Китае осудили решение США и выступили против продажи Тайваню американского оружия.