США создадут гиперзвуковые ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом

Пентагон занят созданием гиперзвуковой ракеты, способной поражать цели на средней и меньшей дальности, что было запрещено Договором РСМД. Этот документ прекратил действие 2 августа.

"Что касается, в частности, радиусов действия [подпадающих под договор] РСМД, то сейчас, не участвуя в договоре, мы смотрим, где мы можем в первую очередь найти возможности [по разработке ракет]"?, — приводит РИА Новости заявление исполняющего обязанности министра сухопутных сил США Райана Маккарти.

Он добавил, что США рассматривают возможности установки баллистических боеголовок на легкие гиперзвуковые ракеты, что договором о ракетах средней и меньшей дальности от 1987 года было запрещено.

"Мы рассматриваем такие возможности", — признал военачальник.

Накануне США провели испытание баллистической ракеты средней дальности в неядерном исполнении. В России это восприняли как доказательство давно начатой подготовки выхода из ДРСМД.