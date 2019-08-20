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США создадут гиперзвуковые ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: ТАСС
Пентагон занят созданием гиперзвуковой ракеты, способной поражать цели на средней и меньшей дальности, что было запрещено Договором РСМД. Этот документ прекратил действие 2 августа.
"Что касается, в частности, радиусов действия [подпадающих под договор] РСМД, то сейчас, не участвуя в договоре, мы смотрим, где мы можем в первую очередь найти возможности [по разработке ракет]"?, — приводит РИА Новости заявление исполняющего обязанности министра сухопутных сил США Райана Маккарти.
Он добавил, что США рассматривают возможности установки баллистических боеголовок на легкие гиперзвуковые ракеты, что договором о ракетах средней и меньшей дальности от 1987 года было запрещено.
"Мы рассматриваем такие возможности", — признал военачальник.
Накануне США провели испытание баллистической ракеты средней дальности в неядерном исполнении. В России это восприняли как доказательство давно начатой подготовки выхода из ДРСМД.
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Комментарии2
Оружие , Армия , Пентагон , РИА Новости , США
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