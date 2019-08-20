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Россия привлечет 128 тысяч военных к масштабным учениям 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Более 128 тысяч военных примут участие в стратегических учениях «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
В учениях будут задействованы войска российских Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил. Помимо российских войск, участие примут представители Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Кроме того, к учебным действиям привлекут более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
Руководить учениями будет начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов. Основные действия будут проходить на российских полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский, Ашулук, Сафакулево. На полигонах стран-партнеров будет отработана борьба с боевиками.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Валерий Герасимов , Генштаб
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