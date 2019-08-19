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Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Baycrest / Wikimedia
Авианосец проекта 001A, построенный Китаем собственными силами, значительно превосходит Liaoning — бывший «Варяг», купленный у Украины. Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на репортаж телекомпании China Central Television (CCTV).
Гонконгская газета сообщает, что оба корабля визуально практически не отличаются друг от друга, чего нельзя сказать об их возможностях. Так, авианосец проекта 001A способен переносить 36 палубных истребителей J-15, тогда как Liaoning — только 24. Кроме того, полное водоизмещение первого корабля составляет 70 тысяч тонн (при длине 315 метров) против 58,6 тысячи тонн у второго (длина — 305 метров).
К достоинствам авианосца проекта 001A издание также отнесло цифровую радиолокационную систему Type 346 (Star of the Sea) с активной фазированной антенной решеткой. Единственным недостатком такого корабля газета назвала его скорость, равную 31 узлу, что несколько меньше, чем 32 узла у Liaoning.
Тем не менее South China Morning Post признает, что Liaoning позволил Китаю получить необходимый опыт для строительства и эксплуатации авианосца проекта 001A, и в настоящее время используется для учебных целей.
В апреле в прошедшем в Циндао параде, посвященном 70-летию ВМФ Народно-освободительной армии Китая, принял участие первый эсминец проекта Type 055 Nanchang, предназначенный для сопровождения ударных авианосных групп.
Корабль проекта 001A, строившийся с 2013-го по 2017 год, является вторым китайским авианосцем. Боевой корабль, названный, предположительно, в честь рака-богомола 皮皮虾 (то есть Pipixia — по системе Палладия произносится как «Пипися»), должен вступить на дежурство в 2019-2020 годах.
Первый китайский авианосец Liaoning в 1998 году куплен КНР у Украины. Корабль до модернизации, занявшей период с 2005-го по 2012 год, носил имя «Варяг» (еще раньше — «Рига»). «Варяг», как и единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», относится к семейству советских тяжелых авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет».
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