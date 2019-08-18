Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эсминцы и корветы: в США сравнили российский и американский флот 

ТК «Звезда» + ещё 1 18 августа 2019
Фото: ТК «Звезда»
По мнению аналитиков, военно-морской флот РФ стремительно развивается.
Российский флот обладает мобильностью и высокой огневой мощью, и разительно отличается от американского. К такому выводу пришли эксперты из США. При этом Россия делает ставку на малые корабли, которые оснащаются серьезным вооружением — таким, как крылатые ракеты «Калибр».
«Хотя эти суда малы, они обладают серьезной огневой мощью. В последние годы корветы с Каспийского моря нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр» по целям в Сирии. При этом они никогда не покидали российских вод», — пишут аналитики.
Эксперты издания сравнили американский и российский флот. По их мнению, это две противоположности, каждая из которых отражает историю, географию, промышленность и стратегию своей страны. ВМС США опираются на эсминцы и другие крупные корабля. Военно-морской флот России делает ставку на современные малые ракетные корабли типа «Смерча».
«Новые корабли, которые приобретает Россия, как правило, представляют собой ракетные корветы, вытесняющие не более 5000 тонн воды. Американский эсминец, напротив, вытесняет 9000 тонн», — пишет National Interest.
Однако издание делает оговорку, что несмотря на развитие флота, Россия все-таки отличается по некоторым показателям от США и Китая. Журналисты уточняют, что у Пекина кораблей почти в два раза больше, чем у Москвы и Вашингтона.
ТК «Звезда»: последние новости
Новейшее гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» прибыло на Камчатку Задержанный иранский танкер покинул Гибралтар Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград
Комментарии
Оружие , Азия , Армия , Войска , Конфликты , Политика , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму32
Путин назвал условия для возвращения России в G71
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина116
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского345
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией82
Видео
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
06:28
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму
В мире
06:28
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского
Общество
01:05
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
Общество Другое
01:34
Путин прибыл во Францию
Политика
00:27
Истребители Швейцарии приблизились к борту «России»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение