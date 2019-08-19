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Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США 

Lenta.ru + ещё 37 1 час назад
Фото: GBC News
Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар. Об этом сообщил телеканал GBC News.
На выходных правительство Гибралтара отклонило просьбу США задержать судно. В заморской территории Великобритании отметили, что в основе запроса Вашингтона значился закон о санкциях США против Ирана, но эквивалентные санкции против Тегерана в Гибралтаре, Великобритании или в остальной части ЕС отсутствуют.
15 августа власти Гибралтара освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Всего Grace 1 под флагом Панамы простоял в водах Гибралтара 46 суток. Перед выходом в международные воды он сменил название на Adrian Darya, а также вывесил иранский флаг.
«Война танкеров» между Ираном и Великобританией началась после того, как британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим ЕС в отношении Дамаска.
Иран пообещал ответить на захват Grace 1. Вечером 19 июля Тегеран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Сообщалось, что военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил.
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Оружие , Армия , США , ЕС , Гибралтар , Иран , Великобритания , Тегеран
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