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Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ 

Lenta.ru 44 минуты назад
Индийская компания Hindustan Aeronautics свернет лицензионное производство российских истребителей четвертого поколения Су-30МКИ в марте 2020 года, если не получит новых заказов на такие самолеты, сообщили Defense News источники.
Подобное решение, отмечает издание, приведет к прекращению работы примерно 400 местных поставщиков, производящих около шести тысяч комплектующих общей стоимостью 12,5 миллиона долларов для каждого Су-30МКИ.
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индий Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Американское издание, ссылаясь на одного из собеседников, отмечает, что предприятие направило индийскому правительству официальный запрос на производство дополнительной партии из 72 единиц Су-30МКИ на общую сумму около 5 миллиардов долларов, однако до сих пор не получило ответ. Другой источник сообщил, что власти могут заказать выпуск лишь 18 таких истребителей, которые бы заменили утраченные в течение последних 20 лет в ходе аварий самолеты.
В феврале Су-30МКИ во время учений Vayu Shakti 2019, проходящих на полигоне Похран в штате Раджастхан (Индия), продемонстрировал сброс бомб с лазерным наведением Griffin Laser Guided Bomb (LGB).
Ежегодно Hindustan Aeronautics собирает по 12 единиц Су-30МКИ. К марту 2020 года компания должна выпустить 272-й такой самолет. Примерно 51 процент комплектующих Су-30МКИ сборки Hindustan Aeronautics поставляют местные компании, тогда как остальные 49 процентов приходят из России.
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Оружие , Армия , Видео , В мире , Индия
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