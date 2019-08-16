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В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ 

Lenta.ru 39 минут назад
Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
«Потому что одна подлодка контролирует полмира, а их было шесть. У нее ракеты — одна на 11 тысяч километров туда, другая на 11 тысяч в другую сторону… А лодка ходит по северным широтам, и вот представьте земной шар, как легко можно стрелять», — сказал военный.
В августе военный эксперт Павел Лузин заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности Военно-морского флота (ВМФ) страны.
В 1974-1980 годы СССР построено шесть атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 941 «Акула», три из которых к настоящему времени утилизированы. Эти субмарины являются самыми крупными в мире подводными лодками. АПЛ способны перемещаться под водой со скоростью до 50 километров в час, опускаться на глубину до 400 метров и пробивать лед толщиной до 2,5 метра. Каждая такая субмарина получала по 20 ракетных шахт и шесть торпедных отсеков. Конструктивной особенностью АПЛ проекта 941 «Акула» является наличие двух параллельных прочных корпусов, размещенных внутри 173-метрового легкого корпуса.
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Оружие , Армия , Видео , Дмитрий Краснов , ИТАР-ТАСС
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