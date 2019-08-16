Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РФ рассказали о «контролировавших мир» подлодках 

Рамблер + ещё 1 30 минут назад
Подлодки проекта 941 «Акула» контролировали мир, заявил ТАСС капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
15 августа исполнилось 100 лет со дня рождения советского конструктора Сергея Ковалева. Он был главным конструктором подводных лодок проекта 941.
В СССР их называли «Акулами». Они и впрямь были смертельно опасными морскими хищниками. В истории человечества не было серии подводных кораблей грознее.
«Акулы» — рекордсмены книги Гиннесса. Они — самые большие в мире атомные субмарины: 26 метров (как девятиэтажный дом) — высота от киля до верхней точки рубки, 173 метра — длина от носа до кормы. При этом они способны разгоняться под водой до 50 километров в час и являются одними из самых малошумных среди атомных подлодок.
20 ракетных шахт одной «Акулы» вмещали 10 90-тонных твердотопливных баллистических ракет Р-39.
«Одна подлодка контролирует полмира, а их было шесть», — отметил Дмитрий Краснов, механик одной из них, ТК-20 «Северсталь».
Он обвинил американцев в сильной заинтересованности в том, чтобы у Советского союза и России «Акул» не стало, а в попытке объяснить это призвал представить Землю и эти подлодки, плавающие в северных широтах с ракетами дальнобойностью 11 тысяч километров.
«Как легко можно стрелять!» — заявил он.
Комментарии49
Оружие , Армия , Видео , Дмитрий Краснов , Сергей Ковалев , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ48
От Путина уходит один из самых опытных советников314
Посольство России высмеяло Латвию125
РФ обвинили во влиянии на Африку113
Избитый в Ялте священник заявил о давлении29
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
02:46
Пока вы не уснули: названо условие передачи Курил Японии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение