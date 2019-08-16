В РФ рассказали о «контролировавших мир» подлодках

15 августа исполнилось 100 лет со дня рождения советского конструктора Сергея Ковалева . Он был главным конструктором подводных лодок проекта 941.

В СССР их называли «Акулами». Они и впрямь были смертельно опасными морскими хищниками. В истории человечества не было серии подводных кораблей грознее.

«Акулы» — рекордсмены книги Гиннесса. Они — самые большие в мире атомные субмарины: 26 метров (как девятиэтажный дом) — высота от киля до верхней точки рубки, 173 метра — длина от носа до кормы. При этом они способны разгоняться под водой до 50 километров в час и являются одними из самых малошумных среди атомных подлодок.

20 ракетных шахт одной «Акулы» вмещали 10 90-тонных твердотопливных баллистических ракет Р-39.

«Одна подлодка контролирует полмира, а их было шесть», — отметил Дмитрий Краснов, механик одной из них, ТК-20 «Северсталь».

Он обвинил американцев в сильной заинтересованности в том, чтобы у Советского союза и России «Акул» не стало, а в попытке объяснить это призвал представить Землю и эти подлодки, плавающие в северных широтах с ракетами дальнобойностью 11 тысяч километров.