КНДР вновь запустила две неопознанные ракеты

Об этом сообщило агентство «Ренхап».

«Этим утром Северная Корея провела пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон провинции Канвондо в сторону Японского моря», — сообщил комитет.

Подробности пуска, включая, тип снарядов, дальность их полета и максимальную высоту, пока не сообщаются.