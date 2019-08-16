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КНДР вновь запустила две неопознанные ракеты 

360tv.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Объединенный комитет начальников штабов Республики Южная Корея сообщил о запуске двух снарядов в сторону Японского моря, сделанном с территории КНДР из района Тхончхон.
Об этом сообщило агентство «Ренхап».
«Этим утром Северная Корея провела пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон провинции Канвондо в сторону Японского моря», — сообщил комитет.
Подробности пуска, включая, тип снарядов, дальность их полета и максимальную высоту, пока не сообщаются.
«Наши военные поддерживают свою готовность, отслеживая соответствующие тенденции в подготовке к дальнейшим пускам», — предостерег объединенный комитет.
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Оружие , Армия , Комитет начальников штабов , КНДР
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