КНДР вновь запустила две неопознанные ракеты 

Объединенный комитет начальников штабов Республики Южная Корея сообщил о запуске двух снарядов в сторону Японского моря, сделанном с территории КНДР из района Тхончхон.
Об этом сообщило агентство «Ренхап».
«Этим утром Северная Корея провела пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон провинции Канвондо в сторону Японского моря», — сообщил комитет.
Подробности пуска, включая, тип снарядов, дальность их полета и максимальную высоту, пока не сообщаются.
«Наши военные поддерживают свою готовность, отслеживая соответствующие тенденции в подготовке к дальнейшим пускам», — предостерег объединенный комитет.