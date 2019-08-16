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Таиланд заинтересовался российскими беспилотниками 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Компании из Таиланда серьезно заинтересовались российскими разработками в сфере беспилотных систем и противодействия беспилотным системам, сообщил источник в российской делегации на бизнес-форуме в Бангкоке.
По словам источника, таиландскую сторону интересуют не только беспилотники как таковые, но и разработанные в России системы анализа данных, поступающих с беспилотников, передает РИА «Новости».
И сами аппараты, и системы анализа данных могут быть применены не только в военной области, но и в широком спектре гражданских задач. Среди таких задач, по словам таиландских партнеров — раннее предупреждение наводнений и лесных пожаров, контроль передвижения и загрузки вагонного парка железных дорог, таможенный контроль на море, спасение на море и другие, сообщил источник.
«Еще больший интерес вызывают у таиландских коллег средства противодействия полетам беспилотных систем», — рассказали в российской делегации.
В бизнес-форуме, организованном Министерством промышленности и торговли России, Российско-Таиландским деловым советом, Российско-Таиландской торговой палатой и торговым представительством России в Таиланде, приняли участие более 120 компаний с обеих сторон. Российскую делегацию на форуме возглавлял заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.
Ранее Минобороны опубликовало видео с первым полетом новейшего российского ударного беспилотника «Охотник». Испытания проводились на одном из ведомственных аэродромов. В Китае полет «Охотника» вызвал восхищение.
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Комментарии
Оружие , Армия , Видео , Алексей Груздев , Министерство обороны , Минпромторг , РИА Новости , Бангкок , Таиланд
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