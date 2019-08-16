Таиланд заинтересовался российскими беспилотниками

Компании из Таиланда серьезно заинтересовались российскими разработками в сфере беспилотных систем и противодействия беспилотным системам, сообщил источник в российской делегации на бизнес-форуме в Бангкоке

По словам источника, таиландскую сторону интересуют не только беспилотники как таковые, но и разработанные в России системы анализа данных, поступающих с беспилотников, передает РИА «Новости».

И сами аппараты, и системы анализа данных могут быть применены не только в военной области, но и в широком спектре гражданских задач. Среди таких задач, по словам таиландских партнеров — раннее предупреждение наводнений и лесных пожаров, контроль передвижения и загрузки вагонного парка железных дорог, таможенный контроль на море, спасение на море и другие, сообщил источник.

«Еще больший интерес вызывают у таиландских коллег средства противодействия полетам беспилотных систем», — рассказали в российской делегации.