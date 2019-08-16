Задержан самый крупный торговец оружием в мире

Бельгийская федеральная полиция задержала крупнейшего нелегального торговца оружием в мире в Португалии . Это бельгиец Жак Месье.

Известен торговец под псевдонимами «Маршал», «Лис». Он уже был приговорён к четырём годам заключения за нелегальные поставки оружия в Чад Пакистан , Иран, Ливию, сообщают полицейские.

Но после внесения приговора торговец оружием сумел сбежать. Попался она на глупости — не оплатил счёт за перевозку лошадей из виллы во Франции в Португалии. Власти Бельгии намерены экстрадировать Месье. Его считают причастным к поставкам оружия в большинстве военных конфликтов за последние 35 лет.