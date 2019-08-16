Задержан самый крупный торговец оружием в мире 

Бельгийская федеральная полиция задержала крупнейшего нелегального торговца оружием в мире в Португалии. Это бельгиец Жак Месье.
Известен торговец под псевдонимами «Маршал», «Лис». Он уже был приговорён к четырём годам заключения за нелегальные поставки оружия в Чад, Пакистан, Иран, Ливию, сообщают полицейские.
Но после внесения приговора торговец оружием сумел сбежать. Попался она на глупости — не оплатил счёт за перевозку лошадей из виллы во Франции в Португалии. Власти Бельгии намерены экстрадировать Месье. Его считают причастным к поставкам оружия в большинстве военных конфликтов за последние 35 лет.
Ранее News.ru сообщал, что США и сами преуспели в краже чужих технологий, а если они в чём-то подозревают Россию, то пусть предъявят доказательства, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.