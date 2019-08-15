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Разработчик из СССР ответил на обвинения США в краже технологий 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия не могла украсть у США гиперзвуковые технологии, поскольку разработала их раньше, передает «Интерфакс» заявление генерал-майора Владимира Дворкина.
«Планирующий гиперзвуковой аппарат был разработан еще в Советском Союзе, когда американцы ничем подобным еще и не занимались, и не нужно им было», — сказал бывший руководитель 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, в 1970-е — 1980-е годы принимавший участие в разработке ракетного вооружения СССР.
Дворкин добавил, что «все, что касается завершения разработок, при создании образцов — мы [Россия и США] идем на равных», однако признал отставание в материалах и электронике.
Таким образом генерал-майор прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже гиперзвуковых технологий у Вашингтона.
Ранее в августе Дворкин заявил, что Вооруженные силы России обладают всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности страны, потому необходимости в наличии ракеты с ядерной энергоустановкой нет.
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Комментарии3
Оружие , Армия , США , Джон Болтон , Владимир Дворкин , Министерство обороны , Интерфакс
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