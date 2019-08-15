Разработчик из СССР ответил на обвинения США в краже технологий

«Планирующий гиперзвуковой аппарат был разработан еще в Советском Союзе, когда американцы ничем подобным еще и не занимались, и не нужно им было», — сказал бывший руководитель 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, в 1970-е — 1980-е годы принимавший участие в разработке ракетного вооружения СССР.

Дворкин добавил, что «все, что касается завершения разработок, при создании образцов — мы [Россия и США] идем на равных», однако признал отставание в материалах и электронике.

Таким образом генерал-майор прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона , который обвинил Москву в краже гиперзвуковых технологий у Вашингтона.

Ранее в августе Дворкин заявил, что Вооруженные силы России обладают всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности страны, потому необходимости в наличии ракеты с ядерной энергоустановкой нет.