Пентагон предупредил о росте влияния России в Африке

Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Об этом представители Пентагона предупредили в конгрессе США , сообщает The Intercept.

Действующий и прошлый руководители Африканского командования вооруженных сил США Стивен Таунсенд Томас Вальдхаузер пояснили, что Москва и Пекин активно наращивают экономические, дипломатические и культурные связи как минимум с десятью странами Африканского континента. Среди прочего они отметили взрывной рост товарооборота, внедрение проектов в атомной энергетике и нефтегазовом секторе, а также растущий рынок торговли оружием.

Особо они акцентировали внимание конгрессменов на активность российских частных военных компаний в 15 африканских странах.

Генералы посоветовали законотворцам также наращивать сотрудничество с Африкой, чтобы лишить Россию и Китай возможности получить полный доступ к портам, базам или воздушному пространству континента. В противном случае свобода действий США на территории Африки и вокруг нее окажется под угрозой, резюмировали в Пентагоне.