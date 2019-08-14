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Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили дальний перелет с базы под Саратовом на аэродром Анадырь на Чукотке.
Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ. Перелет состоялся в рамках плановых летно-тактических учений.
В августе 2018 года стратегические ракетоносцы уже летали на Анадырь — местный аэродром модернизирован и может принимать такие крупные самолеты, как Ту-160.
Стоит отметить, что помимо отработки навыка дальних перелетов, прибытие "Белых лебедей" на Чукотку демонстрирует возможность России размещать носители ядерного оружия в непосредственной близости от США. От Анадыря до Аляски менее 600 километров — для Ту-160 это 20 минут ходу вместе со взлетом и набором высоты.
Более того, возможности ракет, которые несет самолет, позволяют пускать их, не выходя из воздушного пространства России. При необходимости первоочередной целью ракетоносцев может стать размещенные на Аляске радары и стартовые позиции перехватчиков противоракетной обороны США.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Анадырь , США
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