Крым защитят беспилотниками «Форпост»

Эскадрилья разведывательных беспилотников будет базироваться в Крыму . БПЛА «Форпост» еще весной вошли в состав одного из полков Черноморского флота.

В главном штабе Военно-морского флота России газете «Известия» рассказали, что эффективность нового подразделения проверили в ходе недавних учений на море.

Опыт применения дронов, по данным ведомства, оказался успешным. Планируется, что в дальнейшем на вооружение Черноморского флота передадут модернизированную версию БПЛА «Форпост-М».

Беспилотники находятся в 318-м смешанном авиационном полку ЧФ и размещены под Севастополем. Они способны осуществлять разведку и наводить на цель ракетные системы кораблей, береговые комплексы «Бастион» и артиллерию.

Благодаря современной аппаратуре дроны могут работать в темное время суток. Любые погодные условия не будут им помехой. Запаса топлива хватит «Форпосту» для того, чтобы действовать в радиусе до 250 километров от местонахождения оператора. БПЛА способны развивать скорость свыше 200 километров в час и находиться в воздухе на протяжении 17 часов. Вес дрона превышает 450 килограммов. Он может подняться на высоту порядка пяти тысяч метров.