Американские СМИ назвали российский «Буревестник» национальным позором

Портал Business Insider рассказал о трех передовых видах российского вооружения, которые на самом деле не работают.

Непобедимая, по словам российского президента Владимира Путина, крылатая ракета с ядерной энергетической установкой 9М730 «Буревестник» стала позором страны, пишет Business Insider. Как отмечает издание, ядерная энергетическая установка должна позволять ракете преодолевать огромные расстояния с малым запасом топлива. Однако испытания новинки пока не обернулись удачей.

«Эта концепция может сделать несколько громких заголовков, но на практике ракета оказалась пустышкой. Россия провела четыре различных испытания этой ракеты в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, и каждый раз ядерный двигатель отказывался запускаться. По оценкам США, самое дальнее расстояние из всех, что достигла эта ракета, составляет 22 мили (при использовании обычного ракетного двигателя), а последнее испытание привело к потере ракеты где-то в Баренцевом море. Когда эта программа в последний раз попала в заголовки газет, это произошло потому, что российский флот все еще искал ее. По словам России, в январе этого года у них был еще один «прорыв», так что будьте готовы к новому сражению заголовков», — цитирует спецкор НСН публикацию Business Insider.