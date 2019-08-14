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Американские СМИ назвали российский «Буревестник» национальным позором 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Портал Business Insider рассказал о трех передовых видах российского вооружения, которые на самом деле не работают.
Непобедимая, по словам российского президента Владимира Путина, крылатая ракета с ядерной энергетической установкой 9М730 «Буревестник» стала позором страны, пишет Business Insider. Как отмечает издание, ядерная энергетическая установка должна позволять ракете преодолевать огромные расстояния с малым запасом топлива. Однако испытания новинки пока не обернулись удачей.
«Эта концепция может сделать несколько громких заголовков, но на практике ракета оказалась пустышкой. Россия провела четыре различных испытания этой ракеты в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, и каждый раз ядерный двигатель отказывался запускаться. По оценкам США, самое дальнее расстояние из всех, что достигла эта ракета, составляет 22 мили (при использовании обычного ракетного двигателя), а последнее испытание привело к потере ракеты где-то в Баренцевом море. Когда эта программа в последний раз попала в заголовки газет, это произошло потому, что российский флот все еще искал ее. По словам России, в январе этого года у них был еще один «прорыв», так что будьте готовы к новому сражению заголовков», — цитирует спецкор НСН публикацию Business Insider.
Автор материала добавляет, что не только «Буревестник» освещается в СМИ как современное и революционное оружие, которое на практике позже показывает себя иначе. В эту же категорию журналисты BI отнесли боевой многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу «Уран-9» и камуфляж-хамелеон от «Ростеха», представленный на форуме «Армия-2018».
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Оружие , Армия , Ростех
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