Совфед заявил, что Россия не позволит США сломать баланс сил

"В гонку вооружений Россия себя втянуть не даст, об этом неоднократно заявлял наш президент, но и сломать баланс сил у американцев совершенно точно не получится", — цитирует Косачёва «Интерфакс».

Так, сенатор считает, что американцы де-факто, а в дальнейшем, судя по всему, «де-юро» возвращаются к логике времён «холодной войны» и линии «достижения военного превосходства» над всем остальным миром.

"Это крайне опасная тенденция, которая, разумеется, будет встречать отпор", — заметил Косачёв.

Заявление относится к сообщениям СМИ о том, что США считают разработку России гиперзвуковой крылатой ракеты необходимостью продления на пять лет договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Косачёв уверен, что США последовательно ведут линию на демонтаж всей системы договорённости в сфере контроля над вооружением.

Ранее News.ru сообщал, что взрыв в Северодвинске, вызвавший кратковременный всплеск радиации, обеспокоил мировое сообщество. Зарубежные СМИ спекулируют слухами, что за оружие Россия испытывала в момент инцидента и насколько эта разработка опасна для окружающей среды. Часть обозревателей проводят параллели между происшествием в Северодвинске и чернобыльской катастрофой, называя это «признаком деградации» сложившейся системы власти.