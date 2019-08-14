Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совфед заявил, что Россия не позволит США сломать баланс сил 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв заявил об одностороннем военном превосходстве, к которому стремятся США. Но Россия не позволит им сломать баланс сил.
"В гонку вооружений Россия себя втянуть не даст, об этом неоднократно заявлял наш президент, но и сломать баланс сил у американцев совершенно точно не получится", — цитирует Косачёва «Интерфакс».
Так, сенатор считает, что американцы де-факто, а в дальнейшем, судя по всему, «де-юро» возвращаются к логике времён «холодной войны» и линии «достижения военного превосходства» над всем остальным миром.
"Это крайне опасная тенденция, которая, разумеется, будет встречать отпор", — заметил Косачёв.
Заявление относится к сообщениям СМИ о том, что США считают разработку России гиперзвуковой крылатой ракеты необходимостью продления на пять лет договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Косачёв уверен, что США последовательно ведут линию на демонтаж всей системы договорённости в сфере контроля над вооружением.
Ранее News.ru сообщал, что взрыв в Северодвинске, вызвавший кратковременный всплеск радиации, обеспокоил мировое сообщество. Зарубежные СМИ спекулируют слухами, что за оружие Россия испытывала в момент инцидента и насколько эта разработка опасна для окружающей среды. Часть обозревателей проводят параллели между происшествием в Северодвинске и чернобыльской катастрофой, называя это «признаком деградации» сложившейся системы власти.
News.ru: последние новости
ВВС Норвегии подняли в небо истребители из-за российских Ту-95 В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» Северная Корея запустила два снаряда в сторону Японского моря
Комментарии2
Оружие , В мире , Политика , Константин Косачев , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Федерации , Интерфакс , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина готовится к худшему37
Россияне рискуют остаться без пенсий57
Россиянам пообещали невиданную жару
Возле Алма-Аты эвакуируют людей4
Соловьев ответил «блокаднице» Бузовой6
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
00:40
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу
Армия
00:40
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ
В мире
05:05
РФ симметрично ответила Киеву на высылку дипломата
Политика
02:27
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского
Политика
00:40
Инцидент с бортом Шойгу попал на видео
Армия Оружие
00:43
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе
Новости Москвы
03:20
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение