СМИ: США усомнились в продлении СНВ-3 из-за российских гиперзвуковых ракет

Белый дом считает, что разработки Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставят под вопрос продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в американской администрации.

Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим гиперзвуковым блоком наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, скорость этой ракеты выше 20 махов.

В начале августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон в одностороннем порядке решил выйти из данного соглашения, обвинив Москву в его длительном нарушении. Россия все обвинения отвергает.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года, и пока Белый дом официально не принял решения о его продлении.