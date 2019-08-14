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СМИ: США усомнились в продлении СНВ-3 из-за российских гиперзвуковых ракет 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Белый дом считает, что разработки Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставят под вопрос продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в американской администрации.
Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим гиперзвуковым блоком наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, скорость этой ракеты выше 20 махов.
В конце июля в Генштабе заявили, что "Авангард", который впервые поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения до конца 2019 года, не будет нарушать СНВ-3.
В начале августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон в одностороннем порядке решил выйти из данного соглашения, обвинив Москву в его длительном нарушении. Россия все обвинения отвергает.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года, и пока Белый дом официально не принял решения о его продлении.
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Оружие , Армия , Видео , Владимир Путин , Генштаб , РВСН , Reuters , США
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