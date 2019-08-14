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Генерал назвал ядерный «Буревестник» небезопасным 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: lenta.ru
Вооруженные силы России обладают всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности страны, потому необходимости в наличии ракеты с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) нет, сообщил «Интерфаксу» генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.
«По моей оценке, такая ракета не нужна функционально. И с точки зрения безопасности она не удовлетворяет необходимым требованиям. Назначение ее излишне и неопределенно», — сказал военный эксперт.
По его мнению, Россия обладает «достаточным количеством авиационных крылатых ракет в обычном оснащении на тяжелых бомбардировщиках, которые способны поражать любые цели на больших расстояниях», потому «бомбардировщики могут не входить в зону ПВО [противовоздушной обороны] противника».
«Наши межконтинентальные ракеты — и наземные, и морские — прекрасно преодолевают любую самую технически совершенную систему ПРО [противоракетной обороны]», — уверен Дворкин.
Таком образом генерал-майор в отставке прокомментировал произошедший 8 августа на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область) инцидент, в результате которого при работах, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке (ДУ), погибли семь военных и гражданских специалистов. Уже на следующий день после случившегося (9 августа) на Западе предположили, что чрезвычайное происшествие связано с испытаниями элементов крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник», которая должна оснащаться малогабаритной ЯЭУ.
Согласно попавшей в сеть записке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИПБРАЭ) Российской академии наук (РАН), в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали в Северодвинске длившееся около 20 минут повышение радиационного фона.
«Доза радиоактивного облучения, которая дополнительно набралась из-за этого повышения, находится на уровне микрорентгена. Это в тысячу раз меньше разрешенной годовой дозы облучения», — сказал директор ИПБРАЭ РАН Леонид Большов, отметив, что «говорить об угрозе нарушения безопасности просто не приходится».
Эту точку зрения разделяет и главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров. По его словам, радиоизотопный источник входит в состав системы управления загоревшейся экспериментальной двигательной установки, обладает крайне небольшой активностью и может быть опасным, только если взять его в руки или находиться в непосредственной близости от него.
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Оружие , Армия , Александр Уваров , Владимир Дворкин , Леонид Большов , РАН , Интерфакс
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