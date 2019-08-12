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Норвегия поднимала в воздух истребители из-за российских Ту-95 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщили в Минобороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила более 9 часов», — передает ТАСС сообщение Минобороны.
Отмечается, что бомбардировщики на отдельных этапах планового полета сопровождались норвежскими истребителями F-16.
В последнее время российские бомбардировщики регулярно сопровождаются истребителями стран НАТО. Так, в британском Минобороны сообщали, что истребители ВВС Великобритании в четверг дважды поднимались в воздух для сопровождения военных самолетов.
На прошлой неделе Ту-95МС приближались к Аляске.
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Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , НАТО , ИТАР-ТАСС , Норвегия
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