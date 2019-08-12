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В России нашли танк «ядерного апокалипсиса» 

Рамблер + ещё 2 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Парк «Патриот» в Каменск-Шахтинском Ростовской области получил редчайший экспонат высокозащитного транспортного средства «Ладога», известного как «танк ядерного апокалипсиса».
Как пишет «Российская газета», всего было выпущено 5 единиц такой техники. Они должны были служить командно-штабными машинами для высшего военно-политического руководства СССР и обладали высокой защитой от оружия массового поражения.
«Ладога» разрабатывалась ленинградскими конструкторами в начале 1980-х годов. За нехарактерный для российских военных машин комфортный салон машина получила прозвище «тяжелый лимузин».
Вес «Ладоги» составляет 42 тонны, внутри машина оснащена фильтровентиляционной установкой, дополнительными баллонами с воздухом, кондиционером, новейшими на то время системами связи и наблюдения, в том числе телевизионными камерами и устройствами контроля внешней среды.
Машина могла разгоняться на шоссе до 70 км/ч. Запас хода — 350 км.
В 1986 году «Ладоги» использовались в Чернобыле для разведки местности.
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Оружие , Армия , "Российская газета" , Ростовская Область
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