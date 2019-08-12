В России нашли танк «ядерного апокалипсиса»

Парк «Патриот» в Каменск-Шахтинском Ростовской области получил редчайший экспонат высокозащитного транспортного средства «Ладога», известного как «танк ядерного апокалипсиса».

Как пишет «Российская газета», всего было выпущено 5 единиц такой техники. Они должны были служить командно-штабными машинами для высшего военно-политического руководства СССР и обладали высокой защитой от оружия массового поражения.

«Ладога» разрабатывалась ленинградскими конструкторами в начале 1980-х годов. За нехарактерный для российских военных машин комфортный салон машина получила прозвище «тяжелый лимузин».

Вес «Ладоги» составляет 42 тонны, внутри машина оснащена фильтровентиляционной установкой, дополнительными баллонами с воздухом, кондиционером, новейшими на то время системами связи и наблюдения, в том числе телевизионными камерами и устройствами контроля внешней среды.

It's good to know that at least one VZTS Ladoga,

T-80-based vehicle protected agains NBC treats, unusually comfortable (for a soviet vehicle) at least for 4 passengers (btw one of those was used at Chernobyl)

still exists, tho somewhat battered



more pics https://t.co/tEQftS76jg https://t.co/5NV6L9cazw pic.twitter.com/EBu6lP8ckL— Artem Beliakov (@skylancer7441) August 10, 2019

Машина могла разгоняться на шоссе до 70 км/ч. Запас хода — 350 км.

В 1986 году «Ладоги» использовались в Чернобыле для разведки местности.