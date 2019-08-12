Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нашелся «танк ядерного апокалипсиса» 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Даниил Хазраткулов / andrei-bt.livejournal.com
Блогер Андрей Тарасенко опубликовал в ЖЖ фотографии советского высокозащищенного транспортного средства «Ладога» в парке «Патриот» в Каменск-Шахтинском Ростовской области. «Российская газета» прозвала эту машину «танком ядерного апокалипсиса».
«Машина на фото получена музеем с базы хранения войск связи», — пишет Тарасенко.
Как следует из описания, которое приводит блогер, «Ладога» предназначена преимущественно для «высокого административного уровня». Она имеет бронированный корпус с герметизированным обитаемым отделением и противорадиационной защитой, моторно-трансмиссионную и фильтровентиляционные установки, а также комплекс информационных приборов и средств связи.
Судя по кадрам, машина находится в довольно потрепанном состоянии: многие поверхности частично разрушены коррозией, во внутренних отделениях разбросаны кабели, висят оторванные провода, а на полу заметны следы воды.
Всего было выпущено пять единиц такой техники, пишет «Российская газета». Первый образец был изготовлен в начале 1980-х годов на базе шасси танка Т-80. Одну из таких машин, как указывает издание, использовали для разведки местности в районе Чернобыльской АЭС после катастрофы.
Последние новости
Раскрыто будущее взорвавшегося под Северодвинском «специзделия» Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей Стали известны подробности жесткого задержания девушки на митинге в Москве
Комментарии
Оружие , Армия , Андрей Тарасенко , "Российская газета" , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети посмеялись над закиданным яйцами Порошенко2
Актера «Улиц разбитых фонарей» обвинили в мошенничестве
Раскрыты подробности смерти диджея Рассказовой4
В «Росатоме» рассказали о взрыве под Архангельском4
Российская журналистка получила пулю в голову8
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
01:21
В Сети посмеялись над закиданным яйцами Порошенко
В мире Украина
01:27
Глава Росатома прокомментировал ЧП на военном полигоне
Армия Оружие
00:16
Жители Кузбасса возят трупы в морг на электричке
Общество
00:35
Судьбу студентов определит искусственный интеллект
Образование Общество
07:15
Раскрыт план НАТО по «устрашению» России
Армия Войска
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
03:50
В двух регионах РФ температура упала ниже нуля
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение