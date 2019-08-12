В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Издание The National Interest оценило перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, который отличается от своих предшественников современными решениями, в частности, повышенными стелс-характеристиками. Поражает, насколько быстро летательный аппарат поступит на вооружение, отмечает СМИ.

Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения. В настоящее время российские разработчики еще создают летательный аппарат.

Журналист Марк Эпископос сравнил его с истребителем пятого поколения Су-57 и выразил мнение, что ПАК ДА станет представителем «шестого поколения». Автор обратил внимание, что это «фундаментально новый бомбардировщик, созданный на основе современных решений». В то время как ранее оружие создавалось на основе советских проектов. У летательного аппарата будут повышенные стелс-характеристики, улучшенная система пилотирования и расширенные боевые возможности.

«Самый поразительный аспект ПАК-ДА — это то, насколько он близок к поступлению на вооружение. Первый прототип ожидается в 2021-2022 годах, пробный полет запланирован на 2025-2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах», — обращает внимание Эпископос, добавив, что первые испытания планируется провести на Жуковской базе.

В то же время он отмечает, что бомбардировщик «вряд ли будет серийно производиться в достаточных количествах, чтобы стать основой стратегических бомбардировочных сил России». Летательный аппарат, уверен автор, «предназначен для заполнения высокоинтенсивной» ниши вооружения, которая предназначена на случай ядерного конфликта.

В то же время в материале отмечается, что ПАК ДА предположительно сможет развить дозвуковую скорость, так как основное предпочтение отдается его скрытности. Кроме того, его дальность действия, как предполагается, будет рассчитана на расстояние до 12 тысяч километров, а полезная нагрузка составит до 30 тонн.

Автор материала приводит слова экс-командующего ВКС Виктора Бондарева , согласно которым ракеты, которые будет нести бомбардировщик, смогут действовать на расстоянии до 7000 км. Кроме того, ракета «способна анализировать воздушную и радиолокационную обстановку и определять ее направление, высоту и скорость». Автор предположил, что эти заряды будут храниться «во внутреннем оружейном отсеке ПАК ДА».

При этом The National Interest пишет, что модернизированные Ту-160 и Ту-22М3 останутся в строю, так как они получают новую авионику и вооружение.

В начале августа генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов во время празднования 70-летнего юбилея Жуковской летно-испытательной и доводочной базы заявил, что компания проводит «большую работу по испытаниям перспективного комплекса дальней авиации».

Тогда же он заявил о том, что планируется создать средний военно-транспортный самолет, передает РИА «Новости».

«В перспективе — работы по созданию среднего военно-транспортного самолета, сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями. В планах также — создание и запуск до конца года линейной станции обслуживания самолетов Ту-204 и Ту-214», — рассказал Конюхов.

Он также добавил, что у компании

«большие планы по испытаниям и доводкам … глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС».

В конце января 2019 года Конюхов сообщил, что разработка ПАК ДА займет меньше 10 лет.

«На создание «изделия-80» [заводское обозначение ПАК ДА] заложено <…> пять-семь лет», — приводит его слова телеканал «Звезда».