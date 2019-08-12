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Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Государственные испытания истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в 2019 году, а легкого истребителя МиГ-35 — в 2021 году, сообщил командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов.
Он отметил, что Су-57 «превосходит» зарубежные самолеты пятого поколения, пишет «Красная звезда».
Дронов сообщил, что «стоимость летного часа» МиГ-35 приблизительно в «полтора раза ниже», чем у Су-30СМ и Су-35С, передает ТАСС.
Кроме того, Дронов рассказал, что в 2019 году Вооруженные силы начнут получать новые транспортно-десантные вертолеты Ми-38Т и ударные вертолеты Ми-28НМ.
При этом Ми-28НМ получил возможность обстреливать управляемыми ракетами две цели одновременно. По словам Дронова, Ми-28НМ сможет «применять управляемое ракетное вооружение, реализующее принцип „пустил-забыл“.
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Оружие , Армия , Видео , ИТАР-ТАСС
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