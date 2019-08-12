«Пустил-забыл»: новейший Ми-28НМ получил возможность обстреливать сразу две цели

Ожидается, что уже в этом году новый вертолет будет поставлен в войска.

Новый российский ударный вертолет Ми-28НМ получил возможность обстреливать управляемыми ракетами сразу две цели одновременно. Об этом рассказал командующий ВВС РФ — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергей Дронов.

«Боевой вертолет Ми-28НМ обеспечивает всепогодность боевого применения, возможность одновременного использования двух ракет по двум разным целям, причем позволяет применять управляемое ракетное вооружение, реализующее принцип "пустил-забыл", повышена оперативность поиска наземных и воздушных объектов», — заявил он.

По словам Дронова, уже в этом году ожидаются поставки нового вертолета в войска.

Ми-28 — российский ударный вертолет. Главная задача вертолета — уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.