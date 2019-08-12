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«Пустил-забыл»: новейший Ми-28НМ получил возможность обстреливать сразу две цели 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Ожидается, что уже в этом году новый вертолет будет поставлен в войска.
Новый российский ударный вертолет Ми-28НМ получил возможность обстреливать управляемыми ракетами сразу две цели одновременно. Об этом рассказал командующий ВВС РФ — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергей Дронов.
«Боевой вертолет Ми-28НМ обеспечивает всепогодность боевого применения, возможность одновременного использования двух ракет по двум разным целям, причем позволяет применять управляемое ракетное вооружение, реализующее принцип "пустил-забыл", повышена оперативность поиска наземных и воздушных объектов», — заявил он.
По словам Дронова, уже в этом году ожидаются поставки нового вертолета в войска.
Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что Министерство обороны РФ заключило с холдингом «Вертолеты России» контракт на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ.
Ми-28 — российский ударный вертолет. Главная задача вертолета — уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.
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Оружие , Армия , Алексей Криворучко , Министерство обороны , АО "Вертолеты России"
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