В Белоруссии определили порядок оборота боевого оружия

Президентский указ, регламентирующий оборот и производство боевого оружия в стране, вступил в силу. Документ опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Указ "Об обороте оружия и боеприпасов в организациях, осуществляющих их производство" принят в целях дальнейшего развития в республике производств боевого оружия и боеприпасов к нему, отмечается в преамбуле. Согласно документу, организации вправе "осуществлять производство оружия, приобретать в собственность либо на иных законных основаниях оружие и боеприпасы для использования в технологическом процессе собственного производства и последующей реализации, безвозмездно передавать оружие и боеприпасы в собственность Республики Беларусь и оперативное управление государственных воинских формирований и военизированных организаций".

В то же время на эти организации возлагается обязанность обеспечивать безопасность производства, сохранность и соблюдение правил хранения оружия и боеприпасов, постоянно контролировать их производство и качество выпускаемой продукции. При этом каждая единица изготовленного оружия и боеприпасов подлежит маркировке и учету для их идентификации.