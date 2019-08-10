Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии определили порядок оборота боевого оружия 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президентский указ, регламентирующий оборот и производство боевого оружия в стране, вступил в силу. Документ опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
Указ "Об обороте оружия и боеприпасов в организациях, осуществляющих их производство" принят в целях дальнейшего развития в республике производств боевого оружия и боеприпасов к нему, отмечается в преамбуле. Согласно документу, организации вправе "осуществлять производство оружия, приобретать в собственность либо на иных законных основаниях оружие и боеприпасы для использования в технологическом процессе собственного производства и последующей реализации, безвозмездно передавать оружие и боеприпасы в собственность Республики Беларусь и оперативное управление государственных воинских формирований и военизированных организаций".
В то же время на эти организации возлагается обязанность обеспечивать безопасность производства, сохранность и соблюдение правил хранения оружия и боеприпасов, постоянно контролировать их производство и качество выпускаемой продукции. При этом каждая единица изготовленного оружия и боеприпасов подлежит маркировке и учету для их идентификации.
Почти год назад глава Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко сообщил, что согласно поставленной президентом задаче, в стране ведутся работы по организации производства стрелкового оружия из отечественных комплектующих под Оршей (Витебская область). Производство патронов и образцов стрелкового оружия создавалось для собственных потребностей страны, а также для продажи за рубеж. В мае текущего года глава Совбеза страны Станислав Зась сообщил, что производство стрелкового оружия и боеприпасов уже создано, параллельно создавалась соответсвующая нормативная правовая база.
ТАСС: последние новости
СМИ: южнокорейские военные подтвердили, что КНДР провела запуск ракет малой дальности НАТО завершила модернизацию системы ПРО в Румынии На Камчатку вернулся после четырехлетнего ремонта атомный подводный крейсер "Омск"
Комментарии
Оружие , Армия , Роман Головченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США! В РФ назвали виновных в сибирских пожарах124
Под Донецком шахтеры протестуют третьи сутки1
Появились подробности о плохом здоровье Горбачева53
Мужчина открыл огонь по сотрудниками Росгвардии70
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер22
Видео
00:25
Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя
Происшествия Статьи
00:41
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер
Общество
02:41
Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Шоу-бизнес
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение