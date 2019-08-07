Сошло с рук: Турции простили С-400

Столтенберг признал, что покупка С-400 «создает проблемы» для альянса, однако выразил уверенность, что Турция «останется очень ценным и важным союзником НАТО», с которым они продолжат «вместе работать над многими другими вызовами».

«Вопрос С-400 — это серьезный вопрос, но вклад Турции, ее роль в НАТО намного глубже, чем вопрос С-400», — сказал глава альянса.

Столтенберг назвал покупку С-400 «национальным и суверенным решением» Турции, которое вызывает обеспокоенность в связи с важностью оперативной совместимости вооружений.

«Российская система С-400 не будет интегрирована в единую систему ПВО-ПРО альянса», — отметил он.

По словам Столтенберга, решение о покупке российских ЗРК также будет иметь последствия для поставок в Турцию истребителей F-35.

Напомним, ранее США объявили, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 делает невозможным ее участие в программе по F-35.