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Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться ценным союзником 

РИА Новости + ещё 2 45 минут назад
НАТО обеспокоена последствиями решения Турции закупить российские системы С-400, однако уверена, что Анкара останется "ценным" союзником и продолжит вместе с альянсом работать над другими вопросами, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее президент страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена начать использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в апреле 2020 года, она не откажется от проектов по обеспечению своей нацбезопасности из-за угроз США.
"Решение Турции закупить системы С-400 — это национальное, суверенное решение, но я обеспокоен последствиями этого решения, потому что для НАТО важна оперативная совместимость вооружений. Российская система С-400 не будет интегрирована в единую систему ПВО-ПРО альянса", — сказал он, выступая в исследовательском институте в Сиднее, отметив, что у этого решения "также есть последствия для поставок истребителей F-35".
"Вопрос С-400 — это серьезный вопрос, но вклад Турции, ее роль в НАТО намного глубже, чем вопрос С-400", — добавил он.
Столтенберг выразил "абсолютную уверенность, что Турция останется очень ценным и важным союзником НАТО, и мы будем вместе работать над многими другими вызовами, несмотря на то, что С-400 создает проблемы".
США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
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Комментарии32
Оружие , Армия , В мире , Йенс Столтенберг , НАТО , Анкара , Турция
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