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Столтенберг заявил, что НАТО необходимо реагировать на усиление Китая 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Усиление и расширение влияния Китая в мире требует анализа и адекватного ответа НАТО. Об этом в среду заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Речь идет не о продвижении НАТО в Тихий океан, а о том, чтобы отреагировать на тот факт, что Китай подбирается к нам все ближе: масштабные инвестиции в важнейшие инфраструктуры в Европе, усиление присутствия в Арктике, а также в киберпространстве. Все это заставляет НАТО отреагировать на усиление Китая, и мы делаем это не в последнюю очередь через тесное взаимодействие с нашими партнерами в этом регионе — Австралией, Новой Зеландией, а также с Японией и Южной Кореей", — приводит его слова агентство Reuters.
Столтенберг также отметил, что решение по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще не принято.
"Я разговаривал вчера с министром обороны США Марком Эспером, и он сказал, что для разработки и размещения новых систем вооружения средней дальности в этом регионе потребуется время и решение еще не принято", — сказал он.
Ранее Эспер выразил мнение, что военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права. В свою очередь Столтенберг во время своего выступления в Новой Зеландии обозначил как первостепенную угрозу усиление конкуренции крупных держав, таких как Россия и Китай.
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Источник: Великобритания, Франция и ФРГ запросили встречу СБ ООН по ракетным пускам КНДР Глава МИД Германии призвал стремиться к разоружению Сборная России побила рекорд "Танкового биатлона" 2017 года
Комментарии
Оружие , Азия , Армия , Марк Эспер , Йенс Столтенберг , НАТО , Reuters , Китай
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