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Российские самолеты разведали границы США и Канады 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские самолеты совершили 13-часовой беспосадочный полет вдоль границ США и Канады. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, передает РИА Новости.
Как отмечается, плановый полет выполнили два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота. Они двигались вдоль северного побережья Алеутских островов, а затем вдоль западного побережья Аляски и Канады.
При этом Ту-142 сопровождали два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Они вылетели с аэродрома Елизово в Камчатском крае. Сообщается также, что противолодочные самолеты были дозаправлены непосредственно во время полета с помощью заправщиков Ил-78.
Полет проходил над нейтральными водами Тихого океана, международные правила российская сторона соблюдала, говорится в заявлении.
28 июля сообщалось, что два противолодочных самолета США Boeing P-8A Poseidon («Посейдон») провели разведку у берегов Крымского полуострова.
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Комментарии
Оружие , Армия , Катастрофы , США , Boeing , Канада
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