Российские самолеты разведали границы США и Канады

Российские самолеты совершили 13-часовой беспосадочный полет вдоль границ США Канады . Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, передает РИА Новости.

Как отмечается, плановый полет выполнили два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота. Они двигались вдоль северного побережья Алеутских островов, а затем вдоль западного побережья Аляски и Канады.

При этом Ту-142 сопровождали два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Они вылетели с аэродрома Елизово в Камчатском крае. Сообщается также, что противолодочные самолеты были дозаправлены непосредственно во время полета с помощью заправщиков Ил-78.

Полет проходил над нейтральными водами Тихого океана, международные правила российская сторона соблюдала, говорится в заявлении.