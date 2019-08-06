Стали известны способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Воздушно-космические силы России пополнятся истребителями «Супер Сухой» до конца 2020 года. Самолет получил новые двигатели и радары, что сделает его более маневренным и эффективным в бою, сообщил источник в Минобороны

Как пишет газета «Известия», Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, который дорабатывался с учетом эксплуатации и опыта, полученного в Сирии

«Супер Сухой» оснастили двигателем АЛ-41Ф1С, такие же стоят на Су-35. Этот двигатель имеет увеличенную силу тяги, а за счет ее управляемого вектора самолет способен выполнять сложнейшие фигуры пилотажа. Например, зависать и сбрасывать скорость, как вертолет. Кроме того, «Супер Сухие» стали и более экономными: у АЛ-41Ф1С в четыре раза больший ресурс, но топлива он расходует заметно меньше.

Еще одно нововведение — мощная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис». Она считается самой мощной бортовой РЛС в мире и способна засечь противника на расстоянии свыше 100 км.

В ходе модернизации самолеты получили также новые боеприпасы — в частности, теперь они могут нести на борту корректируемые авиабомбы КАБ-250, а также ракеты «воздух-поверхность» Х-59МК2.

КАБ-250 имеет модульную конструкцию и может оснащаться высокоточными системами спутникового и лазерного наведения. Х-59МК2 — дальнейшее развитие ракеты Х-59. Последняя предназначалась для поражения надводных целей типа «катер» или «корабль». В варианте МК2 к этим возможностям добавилась возможность уничтожения малоконтрастных на фоне земли стационарных наземных целей с заранее разведанными координатами. Ракета относится к классу высокоточных авиационных средств поражения, действующих по принципу «выстрелил-забыл».

Первые самолеты поступят в ВКС до конца 2020 года, еще через год начнутся массовые поставки. Постепенно все Су-30СМ будут доведены до нового стандарта.