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Стали известны способности модернизированного истребителя «Супер Сухой» 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Воздушно-космические силы России пополнятся истребителями «Супер Сухой» до конца 2020 года. Самолет получил новые двигатели и радары, что сделает его более маневренным и эффективным в бою, сообщил источник в Минобороны.
Как пишет газета «Известия», Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, который дорабатывался с учетом эксплуатации и опыта, полученного в Сирии.
«Супер Сухой» оснастили двигателем АЛ-41Ф1С, такие же стоят на Су-35. Этот двигатель имеет увеличенную силу тяги, а за счет ее управляемого вектора самолет способен выполнять сложнейшие фигуры пилотажа. Например, зависать и сбрасывать скорость, как вертолет. Кроме того, «Супер Сухие» стали и более экономными: у АЛ-41Ф1С в четыре раза больший ресурс, но топлива он расходует заметно меньше.
Еще одно нововведение — мощная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис». Она считается самой мощной бортовой РЛС в мире и способна засечь противника на расстоянии свыше 100 км.
В ходе модернизации самолеты получили также новые боеприпасы — в частности, теперь они могут нести на борту корректируемые авиабомбы КАБ-250, а также ракеты «воздух-поверхность» Х-59МК2.
КАБ-250 имеет модульную конструкцию и может оснащаться высокоточными системами спутникового и лазерного наведения. Х-59МК2 — дальнейшее развитие ракеты Х-59. Последняя предназначалась для поражения надводных целей типа «катер» или «корабль». В варианте МК2 к этим возможностям добавилась возможность уничтожения малоконтрастных на фоне земли стационарных наземных целей с заранее разведанными координатами. Ракета относится к классу высокоточных авиационных средств поражения, действующих по принципу «выстрелил-забыл».
Первые самолеты поступят в ВКС до конца 2020 года, еще через год начнутся массовые поставки. Постепенно все Су-30СМ будут доведены до нового стандарта.
Напомним, в марте в ФСВТС сообщили, что Минск «заинтересован в приобретении партии многоцелевых боевых самолетов Су-30СМ, радиолокационных комплексов, стрелкового вооружения, запасного имущества и принадлежностей к зенитному, ракетному и радиолокационному вооружению, а также бронетанковой и авиационной техники».
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Оружие , Армия , Войска , Статьи , Министерство обороны , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , газета "Известия" , Сирия
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