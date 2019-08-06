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ВМФ России получит «опасную матрешку» 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Военно-морской флот (ВМФ) России получит современную противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), сообщили «Известиям» источники в Главкомате ВМФ.
Газета отмечает, что находящаяся в высокой степени готовности ПЛУР предназначена для уничтожения вражеских субмарин на расстояниях в десятки километров. Для наведения оружия будет использоваться патрульный самолет или вертолет, а сама ПЛУР будет располагаться в универсальном транспортно-пусковом контейнере (ТПК).
Конструктивно создаваемая ракета напоминает матрешку, в головной части которой находится малогабаритная торпеда. Попав в заданный район, торпеда отделяется от носителя, после чего самостоятельно находит и поражает вражескую субмарину.
«Гарантия уничтожения вражеской подводной лодки этим видом оружия превышает 90 процентов. От неминуемой гибели субмарину может спасти только техническая неисправность боеприпаса или ошибка экипажа корабля, неверно определившего район, где находится противник», — считает бывший начальник Главного штаба ВМФ, адмирал Валентин Селиванов.
В июле сообщалось, что вражеские атомные подлодки (АПЛ) обнаружат и отследят модернизированные в России советские противолодочные самолеты-амфибии (летающие лодки) Бе-12 «Чайка».
В том же месяце стало известно, что на возможном участке главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге располагается макет якорной неконтактной мины, который ВМФ не может обнаружить.
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Оружие , Армия , Валентин Селиванов , газета "Известия"
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