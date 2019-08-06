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Китай пообещал ответить на размещение американских ракет в Азии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 48 минут назад
Фото: ТАСС
Китай будет защищать свои интересы, если США разместят в Азии ракеты средней дальности наземного базирования, заявили в МИД КНР.
«Китай не собирается безучастно смотреть как нашим интересам наносится ущерб, а тем более не позволит, чтобы какое бы то ни было государство устраивало беспорядок возле нашего порога, мы примем все необходимые меры для решительной защиты своих интересов безопасности», — передает РИА «Новости» заявление МИД КНР.
Там отметили также, что размещение американских ракет отрицательно скажется на международной и региональной безопасности.
«Мы надеемся на то, что американская сторона будет осмотрительна в своих действиях, не будет предпринимать шагов, нагнетающих обстановку в регионе и подрывающих международный и региональный мир», — подчеркнули в МИД Китая.
Второго августа Договор прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД. Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон использовал для этого надуманный предлог, и пообещал зеркально отвечать на разработку американцами ракет.
Напомним, ранее во вторник директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД Китая Фу Цун заявил, что утверждения о том, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, являются лишь отговоркой для США.
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Комментарии
Оружие , Армия , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Китай , США
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