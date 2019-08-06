В Южной Корее заявили о новом пуске снарядов в КНДР

Об этом информирует «Рёнхап».

Как отметили в ведомстве, это уже четвёртый запуск за последние две недели.

«Мы следим за ситуацией в случае дальнейших запусков и находимся в позиции готовности», — заявили в комитете.

1 августа в Южной Корее заявили, что в КНДР произвели пуски«неопознанных снарядов ближнего радиуса действия».