Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела запуск двух «неопознанных снарядов» со своего восточного побережья.
Об этом информирует «Рёнхап».
Как отметили в ведомстве, это уже четвёртый запуск за последние две недели.
«Мы следим за ситуацией в случае дальнейших запусков и находимся в позиции готовности», — заявили в комитете.
1 августа в Южной Корее заявили, что в КНДР произвели пуски«неопознанных снарядов ближнего радиуса действия».
Впоследствии американский лидер Дональд Трамп заявил, что запуски ракет Северной Кореей не нарушают заключённые в Сингапуре договорённости между США и КНДР.