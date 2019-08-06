Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Южной Корее заявили о новом пуске снарядов в КНДР 

RT на русском + ещё 2 35 минут назад
Фото: EPA
Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела запуск двух «неопознанных снарядов» со своего восточного побережья.
Об этом информирует «Рёнхап».
Как отметили в ведомстве, это уже четвёртый запуск за последние две недели.
«Мы следим за ситуацией в случае дальнейших запусков и находимся в позиции готовности», — заявили в комитете.
1 августа в Южной Корее заявили, что в КНДР произвели пуски«неопознанных снарядов ближнего радиуса действия».
Впоследствии американский лидер Дональд Трамп заявил, что запуски ракет Северной Кореей не нарушают заключённые в Сингапуре договорённости между США и КНДР.
RT на русском: последние новости
Трамп поручил начать «новую главу» контроля за вооружениями Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт Горбачёв: развал ДРСМД ведёт к непредсказуемости мировой политики
Оружие , Армия , В мире , Дональд Трамп , Комитет начальников штабов , КНДР , Южная Корея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Ачинском: люди бежали с детьми на руках1
Берлин ответил Москве на обвинения во вмешательстве252
В Киеве заявили о невозможности объявить итоги выборов8
Пресс-служба Зеленского угодила в скандал20
Аниту Цой ждет операция2
Видео
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
03:32
Умер автор песни «Снег кружится»
Общество
01:29
Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом
В мире Украина
01:10
Чеченский Халк погонял московских выпивох
Общество
00:11
Женщина сняла на видео нападение медведя
Происшествия В мире
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
05:04
Грузия оценила последствия ссоры с Россией
В мире Кавказ
04:02
Хлебникова простила Шуру за «алкашку»
Шоу-бизнес Статьи
00:30
Яхта, квартиры и роялти: что Токарев оставил наследникам
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение