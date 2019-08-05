В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности

США не обращались к Австралии с запросом о размещении на территории страны ракет средней дальности, сообщает телеканал ABC со ссылкой на австралийского министра обороны Линду Рейнолдс.

Марком Эспером в Сиднее. Как заявила Рейнолдс, данный вопрос поднимался в ходе ее встречи с главой Пентагона

"Я могу подтвердить, что он не делал запроса и что он не предвидел никакого запроса", — заявила Рейнолдс. "Я спросила его напрямую, ожидается ли запрос, и он ответил "нет", — добавила она.

Как сообщает телеканал, ранее Эспер заявил о планах США разместить наземные крылатые ракеты в разных частях региона.

В воскресенье Пентагон распространил заявление, в котором говорится, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.