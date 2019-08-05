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Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: МО РФ
Источники в ВМС Великобритании, необходимо увеличить расходы на флот и подводную оборону.
Британские военные опасаются российских подлодок проекта 636 «Варшавянка», которые могут оставаться незамеченными из-за своей бесшумности. В Лондоне полагают, что новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы представляют угрозу стране.
По данным The Daily Telegraph, субмарины в состоянии отслеживать перемещения военно-морских сил Великобритании в Северной Атлантике, пишет издание со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Великобритании.
В связи с этим в Британии призывают нового главу военно-морских сил Королевства сделать все необходимое для обеспечения надежной подводной обороны страны. В частности, эксперты считают необходимым увеличение финансирования королевских ВМС.
Шесть подлодок проекта 636 «Варшавянка» уже действуют в составе российского ВМФ, а первые две из следующих шести российский флот должен получить к концу года.
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Комментарии1
Оружие , В мире , Министерство обороны , Великобритания
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