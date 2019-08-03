Эксперт оценил вероятную продолжительность испытаний беспилотника «Охотник»

Ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов призвал не рассчитывать на скорое завершение испытаний тяжелого разведывательно-ударного беспилотника «Охотник», оценив общую продолжительность предстоящих работ в несколько лет.

Федутинов отметил, что первый полет — это преодоление очень важного рубежа в создании любого летательного аппарата, передает РИА «Новости».

«Для России этот проект значим, прежде всего, тем, что с ним наша страна входит в весьма малочисленный клуб стран, способных создавать тяжелые разведывательно-ударные БЛА, выполненные по технологии «стелс», — отметил эксперт в области беспилотной авиации.

По его словам, «подобного рода системы могут быть использованы в операциях против хорошо оснащенного в техническом плане противника, где системы, аналогичные американским БЛА Predator, будут весьма уязвимы».

«Вместе с тем, не стоит рассчитывать на скорое завершение проекта — впереди еще испытания и доводки системы, общая продолжительность работ по которым может составить не менее двух лет», — подчеркнул Федутинов.

В субботу стало известно, что российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет. В мае «Охотник» впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы.