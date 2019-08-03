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Эксперт оценил вероятную продолжительность испытаний беспилотника «Охотник» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов призвал не рассчитывать на скорое завершение испытаний тяжелого разведывательно-ударного беспилотника «Охотник», оценив общую продолжительность предстоящих работ в несколько лет.
Федутинов отметил, что первый полет — это преодоление очень важного рубежа в создании любого летательного аппарата, передает РИА «Новости».
«Для России этот проект значим, прежде всего, тем, что с ним наша страна входит в весьма малочисленный клуб стран, способных создавать тяжелые разведывательно-ударные БЛА, выполненные по технологии «стелс», — отметил эксперт в области беспилотной авиации.
По его словам, «подобного рода системы могут быть использованы в операциях против хорошо оснащенного в техническом плане противника, где системы, аналогичные американским БЛА Predator, будут весьма уязвимы».
«Вместе с тем, не стоит рассчитывать на скорое завершение проекта — впереди еще испытания и доводки системы, общая продолжительность работ по которым может составить не менее двух лет», — подчеркнул Федутинов.
В субботу стало известно, что российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет. В мае «Охотник» впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы.
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Оружие , Армия , Денис Федутинов , РИА Новости
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