Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт

Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что полёт состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут.

«Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облётов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку», — приводит РИА Новости сообщение.

Корпус БПЛА выполнен по схеме «летающее крыло». Аппарат разработан на основе технологий, воплощённых в самолёте пятого поколения Су-57.