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США не будут жёстко реагировать на пуски ракет КНДР 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com
Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон не хочет эскалации ситуации вокруг КНДР в связи с недавними запусками баллистических ракет.
Отношения между двумя странами, несмотря на встречу лидеров, остаются довольно хрупкими и, к тому же, пуски ракет малой дальности не несут угрозы Америке и не нарушают, как заявил Трамп, двусторонние соглашения по итогам саммита 2018 года в Сингапуре, пишет агентство «Киодо».
Как писал News.ru ранее, американский госсекретарь Майкл Помпео встретился с главами МИД Южной Кореи и Японии Каном Гён Хва и Таро Коно, чтобы обсудить денуклеаризацию КНДР. Помимо этого, участники переговоров договорились продолжить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Оружие , В мире , Войска , Синдзо Абэ , Майкл Помпео , Дональд Трамп , МИД , КНДР , США , Япония
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