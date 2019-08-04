Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон не хочет эскалации ситуации вокруг КНДР в связи с недавними запусками баллистических ракет.
Отношения между двумя странами, несмотря на встречу лидеров, остаются довольно хрупкими и, к тому же, пуски ракет малой дальности не несут угрозы Америке и не нарушают, как заявил Трамп, двусторонние соглашения по итогам саммита 2018 года в Сингапуре, пишет агентство «Киодо».
Как писал News.ru ранее, американский госсекретарь Майкл Помпео встретился с главами МИД Южной Кореи и Японии Каном Гён Хва и Таро Коно, чтобы обсудить денуклеаризацию КНДР. Помимо этого, участники переговоров договорились продолжить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.