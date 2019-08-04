США не будут жёстко реагировать на пуски ракет КНДР

Отношения между двумя странами, несмотря на встречу лидеров, остаются довольно хрупкими и, к тому же, пуски ракет малой дальности не несут угрозы Америке и не нарушают, как заявил Трамп, двусторонние соглашения по итогам саммита 2018 года в Сингапуре, пишет агентство «Киодо».