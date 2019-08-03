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Уничтоженные украинские Ил-76 сняли из космоса 

ТК «Звезда» + ещё 3 13 минут назад
Фото: European Space Imaging
Два украинских военно-транспортных борта Ил-76 обстреляли в Ливии в конце июля.
Спутниковые фотографии украинских транспортных самолетов Ил-76, которые были подбиты в Ливии июле появились в Сети.
На одном снимке, как заявлено, запечатлена территория аэропорта Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара. На другом — видны два обгоревших самолета, у которых уцелела лишь хвостовая часть и фрагменты крыльев.
© European Space Imaging
Фотографии были размещены на портале European Space Imaging.
В конце июля два украинских военно-транспортных борта Ил-76 обстреляли в Ливии. Удар по ним был нанесен силами правительства национального согласия.
Как сообщили украинские издания, пилот одного из самолетов погиб, спасая бортовые документы. Оба Ил-76 были зафрахтованы частной украинской компанией. Они якобы доставляли оружие из ОАЭ.
С весны армия Хафтара ведет наступление на Триполи, в нем находится правительство национального согласия.
В стране царит двоевластие. Восток Ливии контролируется Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром. На западе действует правительство национального согласия Фаиза Сараджа, которое было сформировано при поддержке Евросоюза и ООН.
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Комментарии3
Оружие , Армия , ЕС , ООН , Ливия
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