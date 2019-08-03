Уничтоженные украинские Ил-76 сняли из космоса

Два украинских военно-транспортных борта Ил-76 обстреляли в Ливии в конце июля.

Спутниковые фотографии украинских транспортных самолетов Ил-76, которые были подбиты в Ливии июле появились в Сети.

На одном снимке, как заявлено, запечатлена территория аэропорта Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара. На другом — видны два обгоревших самолета, у которых уцелела лишь хвостовая часть и фрагменты крыльев.

© European Space Imaging

Фотографии были размещены на портале European Space Imaging.

В конце июля два украинских военно-транспортных борта Ил-76 обстреляли в Ливии. Удар по ним был нанесен силами правительства национального согласия.

Как сообщили украинские издания, пилот одного из самолетов погиб, спасая бортовые документы. Оба Ил-76 были зафрахтованы частной украинской компанией. Они якобы доставляли оружие из ОАЭ.

С весны армия Хафтара ведет наступление на Триполи, в нем находится правительство национального согласия.