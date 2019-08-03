Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Президент США заявил о готовности заключить с Россией Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай?

Президент США Дональд Трамп намерен заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений. Об этом он заявил в тот день, когда российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратил действовать.

«Они (Россия) избавляются от некоторых (ракет), мы избавляемся от некоторых. Это было бы здорово для всего мира», — сказал глава американского государства, подчеркнув, что говорил по этому поводу с главами России и Китая, которые «с огромным воодушевлением» рассматривают возможность заключения такого соглашения. Трамп уверен, что оно способно сэкономить странам деньги на оборонные расходы. «Я действительно верю в то, что это произойдет», — резюмировал он.

Ранее по инициативе американской стороны действительно состоялась телефонная беседа президентов России и США. По словам Трампа, что разговор получился «коротким, но хорошим».

После ухода ДРСМД в историю между Россией и США остается единственное соглашение по ограничению, производству и хранению ядерного оружия — договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), который был подписан в 2010 году и действует до 2021-го. Оно предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них, а также сокращение баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

СНВ-3 может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Однако США уже неоднократно давали понять, что не планируют этого делать. В частности, на этой неделе советник президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил: нет смысла в продлении «ущербной системы», чтобы «просто сказать, что у нас есть договор». Правда, он добавил, что «никаких решений пока не принято».

Судя по заявлениям Трампа, он рассчитывает на активизацию контактов с Россией. Несмотря на ведение очередных санкций, американский президент назвал «мертвой» проблему, которая последние годы мешала Вашингтону наладить отношения с Москвой. «Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения. Это было очень тяжело (сделать) в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва», — заявил Трамп. Охотой на ведьм он называет расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы. Через два года работы Мюллер закрыл дело и ушел в отставку, а Трамп назвал «клоунами» тех, кто подогревал страх перед «российской угрозой».

Профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин убежден, что международные отношения в современном мире определяет треугольник Москва-Вашингтон-Пекин, поэтому появление трехстороннего договора о сдерживании ядерных вооружений было бы полезным.

«Но, выстраивая отношения в этом треугольнике, нельзя ожидать, что Россия приведет с собой Китай, как предлагает Трамп. Если товарищ Трамп хочет выстраивать отношения в этом треугольнике, то это надо делать не только с Россией, но и с Китаем. А пока он ведет торговые и тарифные войны с Китаем, я не думаю, что Россия может гарантировать присоединение Китая к этому договору. Китай — суверенная и самодостаточная страна. Тут нужны трехсторонние переговоры, по-другому не получится», — сказал он газете ВЗГЛЯД.

Домрин назвал «бедой, а не виной» неспособность Трампа выполнить свои предвыборные общения нормализовать отношения с Россией. «Президент Соединенных Штатов не всемогущ, на протяжении трех лет его оппоненты делают все для того, чтобы торпедировать попытки Трампа нормализовать отношения с Россией. Окно возможностей откроется после его переизбрания. В том, что он будет переизбран, нет никаких сомнений. И этом случае открывается окно для нормализации американо-российских отношений», — считает Домрин.

В свою очередь первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков напомнил газете ВЗГЛЯД, что Трамп обещал достигнуть абсолютного ядерного превосходства США над Россией и Китаем. Решить такую задачу можно двумя путями: неограниченным наращиванием вооружений, либо искусственными ограничениями за счет договоров.

Как подчеркнул эксперт, главная проблема США — технология обогащения урана. Страна уступает не только России, но даже КНДР и Ирану. Именно поэтому американцы не могут быстро наращивать ядерные боеголовки. «Поэтому США решили заключить договор с Россией и Китаем», — сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

По его словам, американцев беспокоят китайские ракеты средней и меньшей дальности, а также российская тяжелая ракета «Сармат» дальностью стрельбы на десятки тысяч километров, боевой сверхзвуковой комплекс «Авангард» и торпеда «Посейдон», которая с помощью боеголовки мультимегатонного класса способна «поставить Америку на порог физического уничтожения».

«Такая же боеголовка может быть установлена на ракету «Сармат». Создать противоракетную оборону, которая даже теоретически могла бы перехватить эту ракету, американцы не могут. Поэтому США вышли из ДРСМД, чтобы иметь возможность разместить на территории стран Восточной Европы ракетный потенциал обезоруживающего предназначения, так называемый контрсиловой», — считает Сивков.

По его словам, новым договором американцы хотели бы связать руки России в развертывании новейших вооружений, а «вместе с тем развязать себе руки в размещении ракет средней и меньшей дальности и создании обычных ядерных вооружений, чтобы добиться абсолютного превосходства над миром».