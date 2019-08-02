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США захотели 40 испытаний гиперзвукового оружия 

Lenta.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Getty Images
Удвоение расходов на гиперзвуковые технологии в 2020 финансовом году позволит Пентагону в 2020-2024 годах провести около 40 испытаний соответствующих летательных аппаратов, сообщает Breaking Defense.
«В Пентагоне нельзя пройти более десяти футов [примерно три метра], не услышав про гиперзвук», — сказал на конференции Национальной ассоциации оборонной промышленности эксперт Института оборонного анализа Марк Льюис.
Издание напоминает, что запланированное увеличение расходов должно получить одобрение в Конгрессе.
В июле Aviation Week сообщило, что Соединенные Штаты помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия работают над двумя аналогичными засекреченными программами.
Бюджетная заявка Пентагона на 2020 финансовый год, относящаяся к гиперзвуковым технологиям, составляет 2,6 миллиарда долларов, из которых 157,4 миллиона предназначены для программ защиты от гиперзвуковых угроз.
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Оружие , Армия , Марк Льюис , Пентагон , США
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