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Миру предрекли потерю тормоза в ядерной войне 

Lenta.ru 26 минут назад
В ООН обеспокоены ростом напряженности в отношениях стран, обладающих ядерным оружием. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, передает Reuters.
По его словам, с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией 2 августа «мир потеряет неоценимый тормоз в ядерной войне». Генсек считает, что это усилит угрозу от баллистических ракет, а потому все стороны должны избегать дестабилизации обстановки и срочно начать искать путь для нового соглашения о международном контроле над вооружениями.
Гутерриш также призвал Москву и Вашингтон продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — в конце июля в США сообщили, что он вряд ли будет продлен в 2021 года.
31 июля в МИД России указали, что Москва не намерена предлагать США какие-либо гарантии по неразвертыванию вооружения после прекращения действия договора.
Ранее США напомнили, что намерены официально выйти из ДРСМД в пятницу, 2 августа.
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении соглашения Москву.
Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
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Комментарии
Оружие , Армия , Видео , Конфликты , Антониу Гутерриш , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ООН , Reuters , США
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