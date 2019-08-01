«Мир потеряет тормоз в ядерной войне»

Гутерриш предостерег, что с расторжением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «мир потеряет неоценимый тормоз в ядерной войне».

Он призвал срочно искать новые пути для соглашения по международному контролю над вооружениями и избегать дестабилизации обстановки.

Гутерриш также призвал Москву и Вашингтон продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — в конце июля в США сообщили, что он вряд ли будет продлен в 2021 года.