Американцы испытают программируемые снаряды

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman разрабатывает малокалиберные снаряды LW30 PROX, оборудованные датчиками приближения.

Инновационный снаряд LW30 PROX калибром 30 х 113 миллиметров оснащён осколочно-фугасной боевой частью. Его масса составляет всего 245 граммов, он оснащён электровоспламенителем и радиочастотным датчиком приближения для подрыва боеприпаса на некотором расстоянии от цели. Это позволяет воздействовать на неё не только ударной волной от взрыва, но и осколками, что существенно повышает вероятность поражения, особенно воздушных объектов или живой силы.

Возможность подрыва на некотором расстоянии от цели реализована, к примеру, в зенитных или некоторых противотанковых ракетах. Благодаря программируемому датчику приближения в LW30 PROX предусмотрена возможность настройки подрыва на определённом расстоянии до цели, непосредственно при столкновении с ней или же на заданном расстоянии после пролёта цели. Кроме того, в снаряде реализована возможность самоуничтожения.

Запрограммировать режим подрыва и расстояние можно, пока снаряд находится в артиллерийском орудии, после выстрела эти параметры изменять нельзя, но американцы обещают в перспективе разработать версию LW30 PROX с управлением по радиоканалу. Снаряд планируется использовать против беспилотников, легкобронированных машин и живой силы авиационными пушками M230 и M230LF на ударных вертолётах AH-64 Apache. Испытания состоятся в начале 2020 года.