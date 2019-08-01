Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России запатентовали модульное оружие 

Популярная механика 8 часов назад
Фото: Популярная механика
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения получил патент на модульное огнестрельное оружие, в котором можно менять элементы и калибр в зависимости от требуемых задач.
Как сообщает РИА Новости, запатентованная российскими оружейниками разработка предоставляет возможность использования как разных калибров путём замены ствола, личинки затвора и магазина, так и различного типа лож из-за унификации крепления, допуская также установку различных спусковых механизмов. Кроме того, обеспечивается надежное базирование всех модулей, располагаемых на каркасе, упрощается сборка и изготовление деталей.
Оружие состоит из отдельных функциональных элементов, позволяющих производить их замену по желанию пользователя — при переходе на другой тип патронов. Причём ствол может быть заменен без использования специального инструмента. Задача изобретения заключается в повышении эргономических качеств и эксплуатационной надёжности модульного огнестрельного оружия — в частности, распределении функций сложной центральной части между отдельными модулями и устранении недостатков, имеющихся у аналогичных зарубежных образцов.
Наиболее близким аналогом является немецкий охотничий карабин Mauser М03, но у него цельная ложа, тяжёлый и сложный в исполнении каркас, а также классическое присоединение магазина и расположение спускового механизма, что не позволяет уменьшать длину оружия. Модульное оружие полюбят охотники: вместо разрешений на несколько единиц огнестрельного оружия можно будет оформить одно — на модульный образец, а, отправляясь на охоту, лишь менять стволы.
Популярная механика: последние новости
Американцы испытают программируемые снаряды Почти треть самолётов и вертолетов ВВС США не готовы к бою Израиль запустил ракету на Аляске: видео
Комментарии
Оружие , Армия , ЦНИИТОЧМАШ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп оценил свой разговор с Путиным3
СК принял решение в отношении отца сестёр Хачатурян
«Смелый человек»: участник Rammstein рассказал о Горбачеве5
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских5
Стало известно о новом ракетном пуске в КНДР38
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение